Auto a fuoco davanti a un negozio d'elettronica: probabile incendio doloso

L'allarme è stato lanciato poco dopo l'1.30 di notte. Ad accorrere sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile di Torre del Greco. In via Cappuccini, all'altezza del civico 46, c'era una vettura avvolta dalle fiamme che erano arrivate fino all'insegna di un negozio di elettronica, danneggiandola.

L'auto, una Citroen C3, è andata completamente distrutta.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Sono ovviamente in corso indagini dei carabinieri per definire l'esatta dinamica, ma non si esclude la pista dolosa.