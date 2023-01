Incendio sulla nave per Napoli: le immagini drammatiche | VIDEO

Un rimorchiatore ha preso fuoco e da lì la situazione è degenerata. Paura su una nave ormeggiata a Palermo e diretta a Napoli. Poco prima della partenza, intorno alle 22 di ieri, sabato 14 gennaio, all'interno del garage della nave Superbia della Gnv un mezzo si è incendiato e le fiamme si sono propagate. Una grossa nube di fumo è visibile ancora ora, con i vigili del fuoco che sono impegnati da ore per spegnere il rogo.

I passeggeri, 184, sono stati tratti tutti in salvo. E' stata registrata solo qualche intossicazione, mentre quando l'incendio sarà stato spento del tutto bisognerà verificare i danni alle vetture. Approfondimenti su PalermoToday. Secondo Ad Kronos sono dieci squadre di vigili del fuoco impiegate. Sono in corso dalla notte le operazioni di raffreddamento dei locali interessati, per consentire l’accesso all’interno delle squadre.