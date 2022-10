Mega incendio in un palazzo: ci sono feriti

Un mega incendio è divampato in mattinata in un palazzo privato e una persona è rimasta ferita. Le fiamme sono divampate nei pressi di via delle Brecce a Sant'Erasmo. precisamente via Santa Lucia Filippini, e hanno avvolto almeno due piani dell'edificio. Il fumo, però, è salito fino ai piani più alti, costringendo le persone a lasciare le proprie abitazioni.

Sul posto ci sono tre camion dei pompieri e pare che ci sia almeno una persone ferita. Si tratta di una donna anziana, probabilmente reisdente nello stabile. Ancora da accertare le cause dell'incendio, intanto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme con fatica prima che le stesse si propagassero provocando ulteriori pericoli per la cittadinanza.