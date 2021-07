Incendio nel pomeriggio: evacuato per sicurezza un vicino asilo nido

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in via Cupa Bolino, sul territorio del comune di Napoli, al confine con San Giorgio a Cremano. Una grossa nube nera di fumo è visibile nella zona orientale del capoluogo campano e nei confinanti comuni vesuviani della provincia.

Il sindaco del comune alle porte di Napoli, Giorgio Zinno, ha aggiornato via social i cittadini sull'accaduto: "Cari concittadini, è divampato un incendio in via Cupa Bolino, nel comune di Napoli. Una grossa colonna di fumo nero si è estesa fino a lambire l'area di Terra Felix in via Pini di Solimena. Per questioni di sicurezza insieme alla Polizia di Stato e Carabinieri abbiamo immediatamente fatto evacuare i bambini dall'asilo nido, ma le fiamme hanno interessato solo le serre che insistono su via Cupa Bolino. Mi sono immediatamente recato sul posto insieme alle Forze dell'Ordine e lì abbiamo constatato per fortuna che non vi sono stati danni, né a persone, né a cose nel nostro territorio, anche perché il vento ha spinto il fumo verso Napoli. Sono comunque in corso le attività di spegnimento da parte di Vigili del Fuoco di Napoli che sono sul posto e dovranno ovviamente appurare l’origine dell’incendio".