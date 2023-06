Fiamme nella zona est di Napoli: incendio nei pressi della ex Whirlpool

Fiamme nella zona est di Napoli. L'incendio è divampato in via Stefano Barbato, vicino via Argine, alle spalle dello stabilimento della Whirlpool. Il rogo era visibile dall'autostrada poco dopo le 6.30.

A prendere fuoco una baracca abbandonata, piena di materiale di risulta, che si trova proprio a ridosso dell'autostrada.

Sul posto sono giunti in tempo record 12 caschi rossi coordinati dal caposquadra Giuseppe D'Ambrosio con due autopompe con serbatoio e un ABP. Verso le 8.00 l'incendio poteva dirsi domato, anche se i Vigili del fuoco del distaccamento di Ponticelli 9/b e della sede centrale 1/b sono ancora al lavoro per il completamento delle operazioni di spegnimento.