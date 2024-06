Nuovo incendio a Napoli est: "È inaccettabile trovarsi ancora in questa situazione"

Nuovo incendio nella mattinata di oggi nella zona est di Napoli, in via Mastellone, nell'ex area del campo nomadi. Il rogo è iniziato stamattina prima delle ore 7.00 e si è sviluppato in più punti strategicamente, che lascerebbe pensare un coinvolgimento della mano dell'uomo.

Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco. La 1/b dalla sede centrale e la 9/b dal distaccamento di Ponticelli, oltre ad una ABP (autobotte) di circa 28mila litri e un carro auto protettore a seguito, per il cambio delle bombole d'aria per gli operatori impegnati sul posto da tre ore.

"Vorrei esprimere il mio disappunto riguardo a un nuovo incendio stamane a via Mastellone, nel quartiere Ponticelli. A distanza di un anno preciso dall'incendio doloso e inquinante che ha colpito l'area, ci troviamo ancora al punto di partenza. Le opere che avrebbero dovuto impedire l'accesso e prevenire ulteriori incidenti non sono state avviate. Era il minimo aspettarsi che, in attesa delle bonifiche, si chiudessero le strade di accesso all'area. Invece, nulla è stato fatto, permettendo il continuo scarico illegale e nuovi incendi", afferma in una nota il consigliere comunale di Napoli Libera Massimo Cilenti.

"È inaccettabile trovarsi ancora in questa situazione. Nonostante le numerose riunioni e incontri, non si è registrato alcun progresso. Siamo ancora al punto di partenza", conclude Cilenti.