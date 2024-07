Nube nera a Fuorigrotta, evacuata anche l'Università

Una striscia di fumo nero ha avvolto in quartiere di Fuorigrotta nella tarda mattinata. A provocarla è stato un incendio esploso su Monte Sant'Angelo (foto in basso), forse provocato dalla combustione di alcuni pneumatici. La striscia nera è stata visibile, fin dai primi minuti, da diversi punti della città. Il fumo, poi, si sarebbe propagato fino alla vicina sede dell'Università Federico II.

E' stato necessario, infatti, evacuare alcuni plessi del campus. Per fortuna, complice anche la pioggia, l'incendio sarebbe sotto controllo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Bagnoli. I caschi rossi hanno chiesto anche l'intervento aereo per lo spegnimento delle fiamme che non sono raggiungibili con i mezzi tradizionali. Non risultano feriti e anche gli studenti di Monte Sant'Angelo sarebbero rientrati e avrebbero ripreso le lezioni senza conseguenze.