Nube nera: a fuoco ditta di autotrasporti a Napoli Est

Una nube nera si è alzata verso le 15.00 di oggi da Napoli Est, segnalando inequivocabilmente un incendio. Le fiamme stanno divorando la sede di una ditta di autotrasporti. Sarebbe, da quanto risulta a NapoliToday, l'autotrasporti Martinelli, che si trova in via Vicinale Ravionciello. Ad andare a fuoco un capannone in cui erano stoccati capi di abbigliamento.

Sul posto stanno operando al momento tre squadre di Vigili del Fuoco: la 2/B, la 9/B e la 15/B, rispettivamente dai distaccamenti Orientale, Ponticelli e Pianura, con tre autobotti a serbatoio, ed oltre 20 uomini, che hanno già messo l'incendio sotto controllo.

Quella di oggi si presenta come una giornata nera sul fronte incendi: dalle 14.20, infatti, sulla linea Roma - Napoli via Formia la circolazione ferroviaria è stata sospesa (tra Torricola e Pomezia) per un incendio in prossimità dei binari. In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI. Chiaramente i treni sulla linea potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni.