Incendio ex mercato: rischio rogo tossico. Centinaia di sfollati

Emergenza su tutti i fronti. L'incendio al campo rom nell'ex mercato ortofrutticolo, esploso nel pomeriggio di domenica 1 maggio, pone diversi temi urgenti. C'è un tema ambientale perché al momento non è possibile escludere che a bruciare sia stato materiale tossico. C'è un di sicurezza perché, al momento, l'area non è stata ancora messa in sicurezza e quindi le atività investigative e i rilievi ambieantali dell'Arpac devono attendere. Non è ancora stato appurato se l'origine dell'incendio sia dolosa o meno.

C'è, però, anche un tema umanitario perché nell'ex mercato vivevano centinaia di persone, con diverse decine di bambini, per non parlare degli anziani. Quantificare questo aspetto non è ancora possibile perché questo campo non era tra quelli censiti e in qualche modo autorizzati, più o meno formalmente, dalle autorità. Associazione come Caritas e e Nea sono a lavoro da iei pomeriggio per fornire prima assistenza alle persone che hanno trascorso la notte all'addiaccio, in attesa di poter rientrare a prendere i proprio averi.

Secondo il Comune di Napoli, circa 50 persone sono state sistemate nell'ex scuola Deledda di Soccavo. “Si tratta – ha spiegato l’assessore al Welfare Luca Trapanese - di una prima risposta di emergenza per i soggetti più fragili, nuclei familiari con anziani, minori e pazienti oncologici ai quali abbiamo offerto posti letto e pasti. Altre 80 persone sono invece ancora da collocare, in queste ore stanno entrando nei luoghi dell’incendio per cercare di recuperare le loro cose che si sono salvate dalle fiamme".

Numeri diversi quelli raccontati dalla Caritas: "A noi risulta che a Soccavo abbiano trovato posto solo 35 persone - precisa Antonio Romano, operatore esperto nell'assistenza ai rom - In molti hanno dormito all'esterno del mercato per paura che qualcuno rubasse loro documenti e i pochi averi. Altri hanno trovato sistemazione nei campi limitrofi o da qualche parente. Questa emergenza dimosta ancora una volta che Napoli non è attrezzata per nessun tipo di emergenza".

Alle 17 di oggi 2 maggio è previsto un vertice in Comune per fare il punto della situazione sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali che quelli umanitari. Gli assessore Antonio De Jesu e Luca Trapanese sono stti presenti fino a tarda sere sul posto, così come il vescovo Mimmo Battaglia. L'incendio riaccende l'attenzione, se ancora ce ne fosse bisogno, sull'emergenza dei roghi a ridosso dei campi rom. Se c'è chi brucia materiale c'è anche chi lo porta in questi luoghi per smaltirlo illecitamente. Due facce dello stesso problema.