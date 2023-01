Incendio in centro: auto e motorini distrutti | VIDEO E FOTO

Brutta sorpresa nella notte in piazza Carolina, a due passi da via Chiaia. Almeno quattro mezzi coinvolti

Due motorini e due automobili distrutte. E' questo il bilancio di un incendio improvviso, divampato in piazza Carolina, in pieno centro di Napoli, di cui al momento non si conoscono le cause. I residenti si sono svegliati con questa pessima sorpresa. Le fiamme sono probabilmente partite dai due ciclomotori e poi hanno interessato le vetture. Dei primi è rimasto solo qualche pezzo del telaio, ma anche le automobili, una è un taxi, sono inutilizabili: vetri esplosi e gli interni completamente bruciati.