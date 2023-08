Motoscafo in fiamme a largo di Procida: grossa macchia nera in mare

Un motoscafo è andato a fuoco a Procida nel primo pomeriggio di oggi. Nello specchio d'acqua interessato dal rogo è intervenuta la Guardia Costiera che ha tratto in salvo gli occupanti dell'imbarcazione. Indagini in corso per definire le cause che hanno portato all'incendio.che si è verificato nelle acque antistanti l'isola di Vivara.

Come mostrano le immagini, diffuse sui social da Tg Procida, una lunga macchia nera si è estesa per parecchi metri. Già avviati i rilievi per stabilire di che sostanza si tratti.