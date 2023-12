Incendio nella notte, morto un bambino: fratellino lotta in camera iperbarica al Cardarelli

Tragedia nella notte a Campobasso. Nell'Incendio di una abitazione è morto un bambino di nove anni. Feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati in ospedale al Cardarelli. È accaduto in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia.

I fratelli del bambino morto che sono rimasti feriti hanno 12 e 3 anni. Il più grande è stato trasferito a Napoli per essere curato con la camera iperbarica, la più piccola è al Cardarelli di Campobasso. In ospedale sono ricoverati anche entrambi i genitori. La tragedia si è verificata in una zona di campagna a tre chilometri dalla città.

Le fiamme hanno interessato il secondo piano dell'edificio dove dormivano i bambini. Le cause del rogo potrebbero essere un corto circuito o una candela lasciata accesa. Le fiamme hanno subito avvolto un divano dal quale si è sprigionato il fumo che ha ucciso il bambino.