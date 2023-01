Box in fiamme per una stufa difettosa, tragica morte per cinque cani

Poco dopo la mezzanotte ad Afragola i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Salicelle per un incendio in un box dell’edificio isolato 19.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, provocavano la morte di 5 cani razza American Bully. Si trattava di una mamma e di quattro cuccioli. L’incendio – da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare – pare sia dovuto da una stufa lì presente.

Le carcasse degli animali morti sono state rimosse da una ditta specializzata. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Casoria anche personale dell’Asl Veterinaria Napoli 2 Nord. Nessun danno agli altri edifici confinanti.

La protesta degli animalisti

"Non si tratta di un semplice incidente, quella stufa andava controllata e i cani tenuti in sicurezza", scrive l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che annuncia denuncerà il proprietario del garage in cui è avvenuta la tragedia. "Molte le domande che rimangono aperte in merito a questa vicenda - aggiunge ancora l'Aida - a partire dalla proprietà dei cani. E che cosa ci faceva una cucciolata in un garage con una stufa malfunzionante?".