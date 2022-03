La casa va in fiamme, donna muore carbonizzata: salva la figlioletta di cinque anni

Un incendio ha colpito, questa mattina, un'abitazione in vico I Sant'Antonio Abate. Purtroppo il bilancio è drammatico. Nel rogo ha perso la vita una 23enne ucraina, Anastasiia Bondarenko,

In casa c'era anche la figlia di 5 anni che, però, è stata tratta in salvo. L'incendio è scoppiato per cause in corso di accertamento, ma da primi rilievi sembra essere stato un incidente.

Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia Stella. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo rapidamente. Tutto inutile, però, la donna è morta carbonizzata e il personale sanitario, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

La 23enne, secondo una prima ricostruzione, era in bagno e per scappare sarebbe dovuta passare per la cucina che, però, già era stata inghiottita dalle fiamme. Salva la figlioletta che si trovava nell'altra parte dell'appartamento.