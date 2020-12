Bacoli, scoppia un incendio tra i rifiuti: colonna di fumo visibile anche da Procida

Un incendio è divampato nei pressi del lago Fusaro, in via Cornelia dei Gracchi a Bacoli. Una densa e nera colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza, da Bacoli a Monte di Procida fino all'isola di Procida. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l'incendio sarebbe divampato fra cumuli di rifiuti, questa mattina. Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco che ha lavorato per un'ora per domare le fiamme.