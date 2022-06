"Prego, ci segua in caserma": prende un martello e aggredisce i Carabinieri

Ha 56 anni l’uomo arrestato dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato una colonna di fumo provenire da via Torregaveta. Il 56enne stava appiccando il fuoco ad un cumulo di sterpaglie e arbusti accantonati nel suo terreno, rischiando di incendiare anche le terre vicine.

I militari gli hanno chiesto di spegnere il rogo e quando gli hanno chiesto di seguirli in caserma ha impugnato un martello da carpentiere. Tra insulti e spintoni ha minacciato di utilizzarlo per colpirli. Poteva cavarsela con una denuncia ma è finito in manette per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Ora è in attesa di giudizio.