Incendio sul nuovo treno, de Magistris: "Siamo molto rammaricati"

Un incendio, un corto circuito, un incidente proprio quando sembrava che il peggio fosse alle spalle. Non c'è pace per i nuovi treni della Metropolitana di Napoli. Intorno alle 23 del 13 luglio, durante un'operazione di collaudio, è scoppiato un incendio in uno dei convogli. Secondo l'Anm si è tratttato di un corto circuito. Il mezzo ha subito un evidente danno al tetto, nel punto in cui c' stato lo scoppio. Ma il vero problema sarà capire quali sono i motivi che lo hanno causato.

"Non so ancora che cosa sia accaduto di preciso - ha afferma il sindaco Luigi de Magitris - dobbiamo attendere i rilievi tecnici. Posso dire che siamo molto rammaricati perché eravamo al rush finale. Prima d'ora non c'era stato nessun intoppo". Anm, in una nota, ha provato a spiegare che cosa è accaduto: "Un sovraccarico, correlato a un corto circuito sul treno, ha creato dei forti surriscaldamenti e fumi tra il treno e la linea aerea della galleria. Il sistema antincendio a veli di acqua e la ventilazione sono entrati in funzione regolarmente e all'arrivo dei vigili del fuoco, comunque allertati dalla centrale operativa di linea, era tutto sotto controllo e anche i tecnici che effettuavano le prove erano scesi e attendevano l'arresto dei veli d'acqua. Il guasto sull'imperiale (la parte alta) del treno si è verificato all’ingresso della stazione Università. Il treno che ha avuto il guasto è il treno pilota, quello, dei cinque nuovi ricevuti da Anm, che è stato finora usato per le prove sulla linea per mesi. Nella notte i tecnici di Anm hanno ripristinato la linea elettrica e la linea è di nuovo pronta: questa mattina il servizio è stato limitato a Dante, per verificare opportunamente tutti i circuiti e gli impianti".

E' necessario specificare come in una fase di collaudo il treno venga volutamente spinto oltre i limiti per testarne la resistenza. Ma, rassciurazioni a parte, anche i lavoratori vogliono vederci chiaro: "Già in data 17 maggio - si legge in una comunicazione della segreteria del sindacto Orsa Trasporti - abbiamo chiesto formalmente ad Anm un incontro per avere chiarimenti sui treni Caf, nessuna convocazione da parte aziendale e mai arrivata. Il silenzio aziendale e quanto accaduto ieri non fa altro che gettare altre ombre sulle nostre preoccupazioni. Attendiamo quanto prima chiarimenti e gli esiti dell'inchiesta".

Sui nuovi treni prodotti in Spagna si è già detto tanto. Il primo è arrivato a Napoli nel marzo 2020 esarebbe dovuto entrare in servizio a settembre dello stesso anno. La pandemia ha rallentato le operazioni e, passata la scadenza di settembre, sono state disattese anche le successive date annunciate da Comune di Napoli e Anm. Sembrava che la situazione potesse sbloccarsi per agosto, ma l'incendio durante l'ultima fase del collaudo potrebbe allungare ulteriormente i tempi. Una notizia non certo positiva per gli utenti che anche oggi, 14 luglio, si sono svegliati con l'annuncio di un guasto e con la conseguente chiusura della Linea 1 nella prima parte della mattinata.