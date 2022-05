In fiamme l'ex mercato ortofrutticolo: fumo visibile per chilometri (VIDEO)

Vasto incendio esploso a ridosso del Centro direzionale di Napoli. Al lavoro i vigili del fuoco. Ignote le cause del rogo. Non è esclusa la presenza di materiale tossico

Un vasto incendio è esploso nell'ex mercato ortofrutticolo di Napoli, a ridosso del Centro direzionale. Le fiamme sono divampate prima delle 18 e in pochi minuti una colonna di fumo nero si è levata talmente in alto da essere visibile per chilometri in tutta la provincia napoletana.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Non ci sono ancora informazioni sulle cause che hanno scatenato il rogo e neanche sulla presenza o meno di materiale tossico. Per precauzione, i pompieri consigliano la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse.

Già dai primi minuti è partito il tam tam sui social, con cittadini che dichiarano che l'odore acre del rogo ha raggiunto zone distanti dall'incendio come Ponticelli e Caivano. I residenti scrivono di aria irrespirabile.

La nube di fumo si è fatta così densa da rendere impossibile la visione del Vesuvio da alcuni punti d'osservazione, nonostante il cielo terso di questo primo maggio. Gli effetti del rogo si avvertono, al momento, in tutta la zona industriale, Gianturco, Centro direzionale, Corso Malta e zona di piazza Nazionale.

Secondo alcuni testimoni a bruciare sarebbe materiale di risulta a ridosso di un insediamento rom. La segnalazione, al momento, non trova conferme ufficiali, anche se intorno al mercato ortofrutticolo non è raro che trovino riparo alcuni gruppi nomadi.

Il Comune di Napoli ha diramato una nota: "Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale per verificare le condizioni del luogo ed eventuali danni alle persone. L'Amministrazione comunale sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione con le sue strutture. Su indicazione della Prefettura, la Polizia Municipale invita i residenti della zona a tenere le finestre chiuse in attesa che sia domato l'incendio e si sia completamente diradato il fumo".

La prima parte del video che mostriamo è stata girata dal residente Giovanni Gemito.