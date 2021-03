Incendio al mercatino del Vomero: l'intervento dei Vigili del Fuoco | FOTO

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi per un incendio scoppiato al mercatino del Vomero. Un box interno all'edificio del mercatino rionale di Casale de Bustis ha preso fuoco alle 14,00 circa.

Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le alte fiamme. Sul posto sono giunti anche la Polizia Municipale e la Polizia.

Fumo e odore acre nella zona. Non si segnalano feriti, ma solamente danni a cose.

In corso indagini per accertare le cause del rogo.

Coppeto: "Piove sul bagnato per gli operatori del commercio"

"Incendio al mercatino "de Bustis" al Vomero. Piove sul bagnato per gli operatori del commercio già provati dalle misure di limitazione, relative la pandemia. Innanzitutto voglio esprimere la mia vicinanza agli operatori e alle loro famiglie. Accertare le eventuali responsabilità. Mi farò promotore nei confronti dell'assessore Galiero Rosaria affinché si provveda a mettere in sicurezza la struttura e fare immediatamente i necessari lavori per scongiurare chiusure prolungate". Così su Facebook il Consigliere Comunale ed ex Presidente della V Municipalità Arenella Vomero Mario Coppeto.