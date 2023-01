Auto in fiamme dove era bruciato un supermercato: indagini in corso

Ieri sera verso le 22 i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Colonnello Carlo Lahalle 24 per un incendio.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme – domate dai vigili del fuoco - avevano danneggiato una Fiat 500.

Non lontano alcuni giorni fa era andato in fiamme un supermercato, ma non ci sono al momento elementi per collegare i due episodi.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione Borgoloreto.