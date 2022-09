Pozzuoli, lido in fiamme nella notte (VIDEO)

Lo stabilimento La Pietra devastato da un incendio. Traffico in tilt per ore, ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo

Notte da incubo per la movida puteolana. Un incendio ha devastato il Lido La Pietra di Pozzuoli. Sui social sono stati pubblicati diversi video di utenti fermi nel traffico in tilt in prossimità dello stabilimento. Le immagini sono incredibili, il fuoco ha divorato tutta la struttura. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Alta la colonna di fumo, visibile per diversi chilometri. la viabilità è rimasta paralizzata per ore. Ancora ignote le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi.