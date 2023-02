Spaventoso incendio a Ischia, case lambite dalle fiamme

Un vasto incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di ieri, a Ischia. Le fiamme - visibili a diversi chilometri di distanza - hanno riguardato un'ampia area boscata, di circa 3 ettari, in località Montagnone.

Arbusti e sottobosco sono stati distrutti, e il rogo è arrivato a lambire alcune abitazioni per fortuna senza alcuna conseguenza.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno affrontato le fiamme su due diversi fronti, in un intervento reso peraltro molto difficile dal vento.

"Si tratta dell'ennesimo schiaffo al nostro patrimonio boschivo - hanno dichiarano il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e la responsabile locale di Europa Verde Mariarosaria Urraro - un danno enorme che si somma ai disastri e tragedie degli ultimi mesi".