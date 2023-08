Incendio nella notte a Ischia: decine di sfollati e turisti costretti a lasciare l'albergo

Domato stamane un incendio di vaste dimensioni divampato ieri in tarda serata a Ischia. Le fiamme avevano attaccato la vegetazione della zona di Montecorvo, nel Comune di Forio arrivando anche a lambire alcune abitazioni del posto.

La segnalazione di quanto stesse accadendo è arrivata dopo le ore 22.00, inizialmente nella zona alta della frazione di Panza. Le fiamme si sono poi diffuse in una ampia area dell'Epomeo risalendo verso i Frassitelli.

Il rogo è stato alimentato anche dal vento che ha sospinto il fumo verso le abitazioni: poco prima di mezzanotte i turisti che soggiornavano in un residence hanno preferito lasciarlo, trascorrendo la notte in un hotel della zona litoranea. Mentre proseguivano le operazioni di spegnimento, durante le notte, è stato deciso di allontanare precauzionalmente dalle loro abitazioni una decina di persone.

Gli sfollati hanno potuto fare rientro nelle loro case stamane dopo le sei, a fiamme spente. In via di accertamento le cause, impossibili al momento da determinare.