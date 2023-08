Vasto incendio a Ischia, servono i canadair

Un vasto incendo è scoppiato a Ischia, nel Comune di Serrana Fontana, località Frassitelli. Ad andare in fiamme, circa 4 ettari di bosco e i vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere il rogo. non sono ancora chiare le casue dell'incendio, ma le proporzioni del rogo fanno presupporre che sarà necessario l'intervento di un canadair, l'aereo della protezione civile che incamera acqua per poi lanciarla sulle aree dell'incendio. Non ci sono feriti. Carabinieri sul posto.