"Circa nove ettari di macchia mediterranea andati in fumo": il bilancio dell’incendio sull’isola di Ischia

Un vasto incendio ha interessato nella giornata di domenica l'isola di Ischia in località Frassitelli, sul territorio di Serrara Fontana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Protezione civile. Necessario l'intervento di elicotteri e canadair per domare le fiamme.

Anche l'associazione Forio C.B. Protezione Civile ha preso parte alle operazioni, che in un post pubblicato sui social nella serata di domenica hanno fornito alcuni dettagli su quelle ore difficili: "Domenica mattina intorno alle 10.15 una nostra squadra A.I.B. in servizio di avvistamento, ha allertato la S.O.P.I. Napoli per un principio di incendio in località Frassitelli nel comune di Serrara Fontana. I volontari A.I.B. giunti sul posto, in accordo con il DOS hanno fronteggiato a mano il fronte più pericoloso che minacciava un'abitazione ed annesso ricovero con diversi animali. I fronti del fuoco erano diversi e si sono propagati molto velocemente per cui il DOS ha immediatamente allertato SORU e COAU per l'invio di mezzi aerei. Sul posto sono giunti un elicottero regionale, un elicottero Ericksonn ed un canadair. Complessivamente i velivoli hanno effettuato circa 40 lanci. Alle 16.15 è stato dichiarato spento l'incendio. Da una prima stima non risultano danni a cose e persone, ma sono andati in fumo circa 9 ettari di macchia mediterranea".

Il ringraziamento del Comune di Forio

"Un ringraziamento senza riserve a chi ha dato tutto quello che aveva per salvaguardare il nostro territorio, a tutti coloro i quali sono intervenuti, soprattutto a coloro i quali sono 'volati' dalla terra ferma per noi. Inoltre, lasciateci dire che siamo estremamente orgogliosi di poter vantare una squadra della Forio CB Protezione Civile così pronta, reattiva e diligente. Bravissimi!". Così il Comune di Forio in una nota pubblicata su Facebook sull'incendio di domenica 13 agosto.