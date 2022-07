Incendio nei pressi del campo Rom: colonna di fumo nero e aria irrespirabile

Nuovo rogo a Giugliano in via via Carrafiello, nei pressi del campo Rom. Ad andare in fumo sarebbe un cumulo di rifiuti. Dal rogo si è alzata una colonna di fumo nero e maleodorante, visibile anche dai comuni vicini.

I residenti, intanto, lanciano un nuovo appello alle istituzioni per questo ennesimo rogo. Le persone chiedono, da tempo, una bonifica della zona e controlli più serrati.