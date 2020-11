Incendio nel napoletano: colonna di fumo visibile per chilometri

Teloni di guaina in fiamme con una colonna di fumo visibile per chilometri. I carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato con l'accusa di combustione illecita di rifiuti, un incensurato 50enne di Qualiano.

I militari, attirati proprio dalla colonna di fumo nero, hanno sorpreso il 50enne in via Ripuaria mentre incendiava i teloni di guaina in ecopelle. Due erano stati dati già alle fiamme e gli altri otto erano in attesa di essere bruciati.

Il reato avveniva in un cortile circondato da abitazioni. Le fiamme sono state domate dai carabinieri con mezzi di fortuna.