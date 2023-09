Nota gelateria in fiamme: danneggiata parte del locale

Paura ieri sera ad Afragola dove una nota gelateria è stata colpita da un incendio. Le fiamme sono divampate nella gelateria Salotto Gelosia, sulla Statale 87. Il rogo ha danneggiato parzialmente il locale. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo.

L'episodio è stato reso noto, sui social, dal consigliere comunale Antonio Iazzetta: "Un incendio ha danneggiato Salotto Gelosia, la gelateria sita sulla strada statale 87 ad Afragola. La stessa dove, poche settimane fa, erano state sfondate le vetrine d'ingresso.

Al momento sono in corso gli accertamenti e l'augurio è che si sia trattato di un corto circuito o comunque una causa diversa da quella di un altro atto delinquenziale. A questo siamo ridotti. A sperare in cause accidentali. Perché in un territorio ormai alla deriva e senza controllo il primo pensiero va sempre e solo alla mano della camorra".