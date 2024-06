Incendia il gazebo di una nota attività: paura nella notte

Ieri notte la polizia è intervenuta in via Michelangelo da Caravaggio per la segnalazione di un incendio. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato i Vigili del Fuoco che stavano spegnendo l’incendio di un gazebo ubicato all’esterno di un’attività commerciale. Dagli accertamenti è emerso che un soggetto, poco prima, si era avvicinato alla struttura incendiandola dopo averla cosparsa di liquido infiammabile.

Subito dopo lo stesso si è allontanato frettolosamente. Pertanto, i poliziotti si sono portati alla ricerca dell’uomo che, poco distante, in via Cassiodoro, è stato rintracciato e bloccato. Il soggetto, un 31enne della Costa d’Avorio, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per incendio.