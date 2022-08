Soccavo, incendio nella notte devasta un garage: indagini in corso

Sembrerebbe abbandonato il garage che ha preso fuoco questa notte nel quartiere Soccavo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Vicinale Palazziello, dove da alcuni minuti era divampato un incendio all'interno di un locale. Dai primi rilievi non è stato possibile ricondurre il garage a nessun proprietario, né a qualche utilizzatore occasionale.

Distrutti uno scooter e un cumulo di rifiuti. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire la matrice dell'incendio. Non si escludono atti dolosi che possano aver distrutto oggetti utilizzati per azioni criminali. Non sarebbe la prima volta che criminali dopo aver messo a segno un colpo abbiano individuato uno spazio abbandonato per bruciare motorini, armi o altre prove.