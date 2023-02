Incendio in Galleria Vittoria a poche ore dalla riapertura - VIDEO

Paura in Galleria Vittoria dove è scoppiato un incendio. Ad andare in fiamme, secondo quanto si apprende, sarebbero stati diversi veicoli: una moto e cinque auto.. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Al momento non risultano feriti. Alcune immagini sono state condivise sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli. La Galleria Vittoria, ricordiamo, è stata riaperta ieri dopo le pesanti ripercussioni che la chiusura della stessa ha avuto sul traffico.

“Èstata appena riaperta al traffico la Galleria Vittoria", ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. "L’anticipo sulla riapertura prevista per domani mattina è molto importante - ha aggiunto Cosenza - perché la Galleria Vittoria è un mezzo di collegamento strategico soprattutto nella direzione da via Acton a piazza Vittoria mentre nelle ore della mattinata l’apertura di via Partenope si è dimostrata adeguata". "Grazie a un intenso lavoro dei dirigenti del Comune e dell’impresa impegnata a smontare i ponteggi - ha concluso l'esponente della giunta Manfredi - è stato possibile anticipare la riapertura e quindi almeno questo problema di viabilità è stato risolto”.