Incendio nella Galleria Umberto: l'allarme nel cuore della notte

Un rogo si è sviluppato durante la notte nella Galleria Umberto Una serie di cartoni sono stati bruciati durante la notte per realizzare un rogo nella Galleria Umberto I dal lato Santa Brigida. I segni e i residui del falò sono ancora presenti, con i marmi che sono stati danneggiati.

"Se avessero messo i cancelli come abbiamo cominciato a chiedere 15 anni fa oggi il monumento non sarebbe in condizioni indecenti. Ci auguriamo che questa sia la volta buona visto che ne è stata annunciata l'istallazione entro 10 mesi. Ricordiamo che per lungo tempo diversi soggetti istituzionali compresa la soprintendenza hanno contrastato questo progetto senza mai realizzare interventi di protezione alternativi. I controlli annunciati di polizia municipale e vigilantes durante la notte non sono mai stati attuati", ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.