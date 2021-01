Furgone in fiamme nella notte, ipotesi incendio doloso

Il furgone di un pescatore, la scorsa notte, è andato in fiamme a Torre del Greco.

I carabinieri indagano sulla vicenda che pare abbia una natura dolosa.

Stando ad una prima ricostruzione, il mezzo - che era parcheggiato a ridosso di uno stabile di via Cupa San Pietro - era fermo in sosta vicino ad altre auto. Per cause poi ancora non chiare è stato avvolto dalle fiamme.

Alcuni residenti dell'immobile vicino hanno allertato i proprietari delle auto parcheggiate, riuscendo così a farle spostare prima che potessero subire danni. Solo con l'arrivo dei vigili del fuoco invece si è riusciti a spegnere il rogo del furgone.