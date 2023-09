Incendio a Fuorigrotta, residenti in fuga |VIDEO

Una nube nera ha avvolto il quartiere Fuorigrotta dall'ora di pranzo. A causarla, un vasto incendio divampato nella collina alle spalle del Parco San Paolo, in prossimità di Monte Sant'Angelo. Le fiamme avrebbero addirittura indotto alcuni residenti a lasciare le abitazione. Alcuni sono stati fatti evacuare per motivi precauzionali. Il fumo sta rendendo l'aria irrespirabile anche a chilometri di distanza. In questo senso, segnalazioni sono giunte anche da Bagnoli, Agnano e Pozzuoli.

Sul posto, tre mezzi dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare l'incendio le cui cause sono ancora sconosciute. Sono giunte anche due autobotti. Si tratta del secondo rogo in due giorni per Fuorigrotta che già, ieri 4 settembre, aveva fatto registrare un incendio nella zona di Cavalleggeri.