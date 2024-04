Negozio di frutta e verdura incendiato nella notte: indagano i carabinieri

Erano da poco passate le 4 di notte quando ai carabinieri è arrivata una segnalazione di incendio in via Giordano Bruno 199, nel quartiere napoletano di Chiaia. I militari della compagnia di Bagnoli si sono recati sul posto dove era in corso l'incendio a un negozio di frutta e verdura. Dalla ricostruzione si è compreso che poco prima erano stati alcuni ignoti ad appiccare il fuoco che ha danneggiato la porta in ferro e le insegne. Domate le fiamme sono partite le indagini. Non è chiaro ancora il motivo del raid, ma gli investigatori non escludono nessuna pista, neanche quella che porta alla matrice estorsiva.