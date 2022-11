Qualiano, incendia il frigorifero per smaltirlo: arrestato

Smaltisce un frigorifero dandogli fuoco. E' quanto scoperto dai Carabinieri a Qualiano, in provincia di Napoli, dove un 87enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per combustione e smaltimento illecito di rifiuti. Intorno alle 12 i militari, attirati da una colonna di fumo nero, si sono recati sul posto sorprendendo l’anziano mentre gestiva con un forcone le fiamme che avvolgevano un frigorifero. Il rogo è stato spento con mezzi di fortuna e l’uomo è finito in manette. E ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. (AdnKronos)