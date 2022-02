Paura nella notte: in fiamme l'esterno di una nota friggitoria - VIDEO

Tutta l'amarezza del proprietario in un post sui social

Momenti di paura questa notte nel quartiere “Botteghelle” a Casalnuovo - all'incrocio tra Corso Umberto I e Via Napoli - dove all’esterno della friggitoria “Genny Sepe” è divampato un incendio. Le fiamme si stavano propagando velocemente e solo l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Duro lo sfogo del proprietario François Sepe:

"Un piromane qualunque, pericoloso e instabile mentalmente, una notte si sveglia e decide di dare fuoco a miei bidoni della spazzatura, mettendo tutto in pericolo, il mio negozio, gli appartamenti che ci sono nello stesso stabile e tutti miei sacrifici. Ci sono voluti 13 anni prima che io avessi una serranda e quattro mura per poter lavorare al chiuso. Porto avanti questa attività con passione e amore e non permetto a nessuno, nemmeno ad un pazzo del genere di rovinare i miei sogni".