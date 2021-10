Incendio alla Federico II: distrutta la cabina elettrica (VIDEO)

E' stato segnalato poco prima delle 6 del mattino l'incendio divampato nella Facoltà di Giurisprudenza della Federico II, in via Porta di Massa. Le fiamme sono divampate all'inteno della cabina dell'impianto elettrico che è stata completamente distrutta e adesso si presenta come un cumulo di cenere. La buona notizia è che il protocollo di sicurezza dell'Ateneo e dei vigili del fuoco ha funzionato e le porte tagliafuoco hanno circoscritto l'incendio alla sola stanza della centralina.

A causare l'incendio, secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dell'Ateneo, sarebbe stato un corto circuito, generato da un aumento della tensione, a sua volta conseguenza del maltempo. Al momento, la Facoltà è chiusa al pubblico e al personale. Non sono ancora noti i tempi per la riapertura. Non risultano ulteriori danni, se non quelli all'interno della cabina. All'esterno, invece, l'unico segnale è rappresentato dalle macchie nere sul muro in prossimità delle porte antincendio.