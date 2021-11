Incendio in un capannone industriale, nuova nube nera su Napoli

La colonna di fumo si è alzata da una fabbrica di Arzano, intorno alle 7 di stamattina. Non dovrebbero esserci feriti

Un nuovo grave incendio di un capannone industriale in un'azienda del Napoletano sta rendendo l'aria irrespirabile. Il rogo è divampato intorno alle 7 in una fabbrica di Arzano, con un'altissima colonna di fumo nero che si è rapidamente alzata da via Evangelista Torricelli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Pare non ci siano feriti, mentre la nube nera - complice il vento - si è allargata su una vasta area ed è visibile anche a molti chilometri di distanza.

Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha commentato così l'episodio: “È davvero improbabile che tutti questi incendi che stanno colpendo aziende del nostro territorio siano frutto soltanto di coincidenze. Chiediamo alle Aurorità e alla magistratura di accendere un riflettore su questo fenomeno e di aprire un fascicolo. Questi roghi tossici stanno avvelenando la nostra terra e a farne le spese sono i cittadini".

"Nel frattempo abbiamo chiesto ad Arpac di monitorare le condizioni dell’aria per capire se vi siano pericoli per la salute - ha concluso - e chiediamo ai vigili del fuoco che ne hanno la competenza di controllare i sistemi antincendio di tutte queste aziende".