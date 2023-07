Napoli Est, l'ex campo Rom torna a bruciare: "Bisogna evacuare la zona" - VIDEO

Nuovo incendio nell'ex campo Rom di via Mastellone a Barra. Solo qualche giorno fa la zona ha bruciato per ore. "Ancora fiamme a via Mastellone , ormai è chiaro che c'è la mano di qualcuno che vuole più spazio per smaltire e non sono i Rom. Occorre ergere un cordone sanitario a tutela della cittadinanza che non può più sopportare continue intossicazioni.

Oggi con SantAgata abbiamo disposto il trattamento per la pulizia dei suoli per evitare che il vento veicoli le polveri ,ma è stato tutto inutile . Intervenga il prefetto con poteri speciali per sorvegliare l'area e attrazzarla con la video sorveglianza . Domani chiederemo una "gabinetto di guerra" a tutela della salute pubblica , ormai siamo al grottesco". Queste le parole di Patrizio Gragnano, Consigliere MoVimento 5 Stelle Municipalità 6 Vice Presidente Comm PNRR