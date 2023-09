L'ex campo rom brucia da due mesi: "Qui l'aria è irrespirabile" |VIDEO

Dopo l'incendio del 17 luglio nella discarica di via Mastellone, a Barra, ancora nulla è stato fatto, ma le fumarole sono ancora attive e le persone sono costrette a barricarsi in casa

Sono passati meno di due mesi dall'ultimo incendio, ma tra i residenti c'è chi giura che, la sera, quando il vento si abbassa, l'aria sia irrespirabile tanto da costringere tutti a barricarsi in casa. Era il 17 luglio scorso quando, per l'ennesima volta, l'ex campo rom di via Mastellone, nel quartiere napoletano di Barra, le fiamme divorarono le tonnellate di rifiuti presenti in quella che, da anni, è una delle più grandi discariche abusive dell'intera regione.

Dopo un mese e venti giorni le fumarole sono ancora attive e il via vai di mezzi che scaricano scarti industriali delle aziende dell'hinterland partenopeo è ripreso. Il presidio della polizia municipale al varco di ingresso all'ex campo è durato solo pochi giorni. Secondo l'Asia per bonificare avviare un intervento di bonifica servirebbero oltre 5 milioni di euro. Soldi che il Comune non ha e che ha chiesto alla Regione Campania, la quale non si è neanche scomodata a rispondere.

Le richieste dei residenti e del comitato locale di piazzare almeno un telecamera per monitorare i responsabili di questo scempio è stata del tutto ignorata da Palazzo San Giacomo. "In due mesi nulla si è mosso - denuncia il consigliere comunale di Napoli Libera Massimo Cilenti - L'Amministrazione non può restare immobile davanti a questo scempio. Se non ci sono i soldi per la bonifica, almeno l'area andrebbe presidiata con uomini e videosorveglianza".

L'attuale destinazione dell'area nulla ha a che fare con i rom: "Sono andati via da quasi due anni - precisa il consigliere comunale - Basta guardarsi in giro per capire che questo è materiale di risulta proveniente dalle aziende che vogliono risparmiare soldi sullo smaltimento. Poi, quando lo spazio finisce, bruciano tutto e mricominciano daccapo".

I residenti denunciano che quell'area di Napoli Est sia tra le più esposte per malattie respiratorie: "I dati dell'Arpac sono terrificanti - prosegue Cilenti - Ma sono anche incompleti. La diossina è stata rilevata solo nelle ore successive all'incendio, mentre la centralina più vicina è in via Argine, troppo lontana per fornire informazioni attendibili. Intanto, qui ci sono migliaia di persone che sono costrette a convivere con i miasmi. Da anni tutti sanno qual è la situazione in via Mastellone e nessuno ha fatto nulla".