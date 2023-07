Napoli Est brucia da 18 ore. I residenti: "Costretti a lasciare le case"

Non è stato ancora domato l'incendio nell'ex campo rom di via Mastellone. Per quell'area c'è un progetto di bonifica che il Comune non ha mai realizzato per mancanza di fondi

Napoli Est brucia da 18 ore nel momento in cui viene pubblicato questo articolo. L'incendio che ha colpito l'ex campo rom di via Mastellone, a Barra, non è stato ancora domato. Il fumo ha invaso le strade e le case della zona costringendo molte famiglie ad andare via alla ricerca di una sistemazione di fortuna.

Non è la prima volta che l'ex campo va a fuoco. Succede periodicamente e le cause sono sempre state dolose. In quell'area i rom non ci sono più da oltre un anno. Nel frattempo, lasciata incustodita dal Comune di Napoli e dalla VI Municipalità, è diventata una discarica con tonnellate di rifiuti, spesso speciali. Rifiuti che vengono sversati da aziende del circondario per aggirare i costi di smaltimento.

Quando gli spazi per stipare l'immondizia scarseggiano, una mano invisibile accende il fuoco e, così, si può continuare a portare altra spazzatura. Uno stato di degrado e abbandono che NapoliToday ha documentato in un video-reportage di novembre 2022. L'unica cosa che il Comune di Napoli ha fatto in questi anni è quello di affidare ad Asia il compito di realizzare un preventivo per una bonifica. Il risultato è che ci vorrebbero 4,5 milioni di euro per ripulire l'ex campo di via Mastellone. Soldi che, però, il Comune non ha così come ammise, il 6 dicembre 2022, l'ex assessore all'Ambiente Paolo Mancuso ai nostri microfoni. Una risposta confermata anche dall'attuale assessore Vincenzo Santagada: "Abbiamo chiesto i soldi alla Regione, ma non abbiamo ancora avuto risposta".

Nel frattempo, il comitato di residenti ha denunciato l'alta incidenza di malattie respiratorie e tumorali della zona. "Siamo stati ricevuti dalla commissione Ambiente e abbiamo chiesto che almeno chiudessero l'accesso alla discarica. Ci avevano promesso di intervenire in 20 giorni, ma non è stato fatto nulla" afferma Ciro Borriello, uno dei membri.

Eppure, una soluzione tampone ci sarebbe: "Basterebbe piazzare due telecamere - spiega Patrizio Gragnano, consigliere 5 Stelle della VI Municipalità - per controllare e multare chi accede per sversare. La Municipalità è un ente senza soldi, deve intervenire il Comune di Napoli. C'è una comunità di persone che continua ad ammalarsi".