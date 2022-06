In fiamme il deposito di una nota ditta: evacuata anche un'abitazione - VIDEO

Un vasto incendio ha colpito il deposito di una ditta con bici e monopattini elettrici di Sant'Antonio Abate. Ieri sera in via Portale i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via portale snc. Un incendio – le cui cause dalle prime ricostruzioni sembrano essere accidentali – aveva distrutto un capannone di una ditta con all’interno 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto tutto e hanno danneggiato le mura del capannone accanto adibito alla vendita di abbigliamento sportivo. Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata. Nessuno è rimasto ferito. Tutti i capannoni sono stati sequestrati e l'abitazione precauzionalmente evacuata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate insieme ai colleghi della compagnia di Castellammare di Stabia.

Le immagini del rogo sono comparsa anche sul web. Su diversi gruppi social, infatti, c'è chi ha condiviso foto e video - come quello di Alfonso, che vi mostriamo - che immortalano la grossa colonna di fumo che si è alzata nel cielo del comune napoletano. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la paura per gli abitanti della zona è stata comunque tanta.