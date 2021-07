Rogo al distributore di benzina, auto distrutta mentre fa riformimento

Paura la scorsa notte a Fuorigrotta. Intorno alla mezzanotte una vettura ha preso fuoco in un distributore di benzina di via Terracina.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi se non la totale distruzione del mezzo: gli occupanti sono riusciti ad uscire dal veicolo e a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno evitato la situazione potesse diventare ancora più pericolosa. Nell'area circostante si è diffuso fumo e cattivo odore.