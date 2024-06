La discarica che brucia da un anno dimenticata dal Comune

E' andata in fiamme ancora una volta la discarica abusiva di via Mastellone, quartiere Barra, Napoli Est. E' accaduto ieri, venerdì 28 giugno, intorno alle 7 del mattino. Non è la prima volta, anzi. L'area, a pochi metri dal centro abitato, brucia da un anno. Le fumarole non si sono mai fermate dopo il grande incendio del 17 luglio 2023, quando la periferia orientale fu avvolta dal fumo e da una nube tossica per oltre 24 ore. In dodici mesi nulla è stato fatto per mettere in sicurezza la discarica che, ancora oggi, è meta di "pellegrinaggio" per aziende senza scrupoli che scaricano rifiuti di ogni tipo. Quando lo spazio per sversare inizia a ridursi, ecco che come per magia scoppia un incendio e si crea nuovo spazio per nuovi rifiuti.

I cittadini si sono riuniti in comitato e hanno chiesto più volte un intervento immediato alle istituzioni cittadine. L'area andrebbe chiusa, videosorvegliata e bonificata. Nel 2022, l'Asìa ha redatto un piano per catalogare i rifiuti presenti e smaltirli dal costo di 5 milioni di euro, ma il Comune di Napoli ha dichiarato più volte di non avere le risorse per iniziare i lavori. Al momento, sarebbero stati stanziati solo 600mila euro, anche se non è ben chiaro per fare cosa. Risorse che sono state chieste anche alla Regione Campania e al Ministero dell'Ambiente, senza ricevere alcuna risposta.

Al netto dei 5 milioni che non ci sono, i residenti hanno più volte fatto presente che sarebbe stato necessario chiudere l'accesso alla discarica e piazzare due telecamere. L'amministrazione comunale ha piazzato un cancello di ferro durato neanche 24 ore, mentre di videosorveglianza neanche l'ombra.

Per molti, la colpa degli incendi è dei rom che per dieci anni hanno abitato questo spazio. Le baracche sono ancora visibili, ma la realtà è che i rom sono andati via da 18 mesi e i roghi non si sono fermati. I cittadini denunciano l'aumento delle malattie respiratorie e tumorali, ma Comune di Napoli e Asl minimizzano, sostenendo che i dati della qualità dell'aria non rilevano criticità. Anche questa posizione, però, viene contestata in quanto la centralina dell'Arpac è stata piazzata a centinaia di metri di distanza dall'ex campo, nel cortile dell'Istituto comprensivo Marino-Santa Rosa.

Se gli interventi non saranno immediati, gli abitanti di Barra saranno costretti a combattere un'altra estate con roghi ed esalazioni.