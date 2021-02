Rogo ad Arzano, l'ipotesi: incendio collegato ai lavori per il rifacimento del tetto

È in un'azienda di prodotti chimici, in una traversa di via D'Amato nella zona industriale di Arzano, che si è verificato oggi lo spaventoso rogo cui si deve la colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza.

Sul luogo delle fiamme, diffusesi in un deposito di prodotti industriali e casalinghi, si sono dirette quattro squadre dei vigili del fuoco, di Napoli e Afragola.

Completamente distrutta l'Azzurra Detersivi, mentre sono rimaste isolate le abitazioni adiacenti. Due edifici, quelli più vicini, sono stati evacuati. Le fiamme risultano al momento sotto controllo.

Da una prima ricognizione dei luoghi pare che l'incendio possa ricollegarsi ai lavori per il rifacimento del tetto, mentre sarebbe da escludersi un'origine dolosa.