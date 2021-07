Deposito di frutta in fiamme: si alza grossa colonna di fumo

Una enorme coltre di fumo nero si lazata nel cielo sopra Somma Vesuviana dove, in via Cupa di Nola, è andato in fiamme un deposito di frutta. Sul posto sono tempestivamente intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno messo l'area in sicurezza. Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo, ma le fiamme sembra abbiano interessato delle cassette di plastica, proprio per la frutta.

Al momento la situazione sembra sotto controllo, ma resta alta l'allerta. Accanto al deposito andato in fumo, infatti, c'è una rimessa di autobus. Il fumo, che ha reso l'aria irrespirabile, in pochi minuti, è visibile anche dai vicini comuni di Marigliano e Ottaviano.