Lanciano una sigaretta accesa in una finestra: in fiamme il deposito di un noto chalet - VIDEO

Paura qualche sera fa in via Caracciolo dove è andato in fiamme il deposito di bibite di un ochalet della zona. Le immagini del rogo sono diventate virali sui social.

A condividerle è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazione di un utente social. "L'altra sera alle 1:30 di notte, nei pressi di via Caracciolo, un deposito di bibite di uno chalet è andato a fuoco. La causa secondo alcune ricostruzioni sarebbe dovuta al lancio di una sigaretta nella finestra del deposito. Un intero palazzo evacuato.”, si legge nel post,