Maxi incendio in un deposito: fumo visibile a chilometri di distanza e aria irrespirabile - VIDEO

Un grosso incendio si è sviluppato questa mattina tra Acerra e Casalnuovo. Ad andare in fumo, per cause ancora in via di accertamento, un deposito di demolizioni auto. Dal luogo del rogo si è innalzata una grossa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. A preoccupare i soccorsi è anche la vicinanza al rogo di un distributore di carburante.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia municipale e la polizia di Stato. L'area - sita in via Benevento - è stata messa in sicurezza per favorire le operazioni di spoegnimento. Sul posto anche i Volontari Antiroghi Acerra: "Sulla strada tra Acerra e Casalnuovo, a pochi metri dal distributore di carburante, a fuoco un'altro sito di demolizioni auto. Siamo sul posto e abbiamo atteso l'intervento dei vigili del fuoco che stanno operando in questo momento".