Incendio nel cuore di Chiaia: intervengono i vigli del fuoco - VIDEO

Paura a Chiaia dove questa mattina si è sviluppato un incendio in strada. Ad andare in fumo alcuni cassonetti in Corso Vittorio Emanuele. Le fiamme hanno sprigionato anche del fumo che ha reso l'aria irrespirabile in zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigli del fuoco che hanno domato le fiamme. Vicino ai cassonetti c'erano delle auto parcheggiate, ma al momento sembra che nessuno dei veicoli sia stato raggiunto dalle fiamme.

Le immagini sono state diffuse anche sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli.